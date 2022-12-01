وزير الخارجية يستقبل نظيرته بمملكة تونغا ويستعرض سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزيرة الخارجية والسياحة في مملكة تونغا، فيكيتامويلوا أوتويكامانو.
وخلال اللقاء نوه وزير الخارجية إلى ما أبدته وزيرة خارجية مملكة تونغا من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
يأتي ذلك فيما استعرض الجانبان أوجه علاقات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما ناقشا تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.