وزير الخارجية يستقبل نظيرته بمملكة تونغا ويستعرض سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزيرة الخارجية والسياحة في مملكة تونغا، فيكيتامويلوا أوتويكامانو.