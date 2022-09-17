شاهد على ضفاف ضمد يروى التاريخ.. قلعة "الحمى".. آثار بئر وأبراج

وأوضح "المدير" أن مادة البناء المستخدمة في القلعة التي ما زالت بعض أجزائها شامخة حتى الآن، هي الأحجار البركانية والآجر، وخصوصًا في الأجزاء العلوية، أما الأساسات المرتفعة إلى نحو متر ونصف المتر فجميعها مبنية من أحجار بركانية صلدة أكبر حجمًا من تلك الأحجار التي استخدمت بالتعاقب مع الآجر في الأجزاء التي تعلو الأساسات؛ حيث تتألف القلعة من نماذج بسيطة من الأشكال الهندسية في أعلى جدران حجراتها من الخارج، وأعلى البرج الشمالي الشرقي، وقد جرى تنفيذها بطريقة صف الآجر وترتيبه على هيئات مربعات ودوائر، كما استخدمت الأخشاب لحمل الأسقف التي تساقطت الآن بكاملها.