15 فرصة عقارية فلل وأراضي تجارية وسكنية وقاعة مناسبات ومحل تجاري بمزاد "غروب الرياض"

تعلن شركة عقار ون للمزادات العلنية وبإشراف مركز الاسناد والتصفية "انفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد "غروب الرياض" الكتروني" يبدأ المزاد يوم الاثنين 08 / 09 / 2025 م الساعة الواحدة مساء وينتهي يوم الخميس 11/ 09 / 2025 م الساعة التاسعة وعشر دقائق مساء الكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات.