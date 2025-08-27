15 فرصة عقارية فلل وأراضي تجارية وسكنية وقاعة مناسبات ومحل تجاري بمزاد "غروب الرياض"

تعلن شركة عقار ون للمزادات العلنية وبإشراف مركز الاسناد والتصفية "انفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد "غروب الرياض" الكتروني" يبدأ المزاد يوم الاثنين 08 / 09 / 2025 م الساعة الواحدة مساء وينتهي يوم الخميس 11/ 09 / 2025 م الساعة التاسعة وعشر دقائق مساء الكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات.
ويعرض المزاد 15 فرصة عقارية فلل وأراضي تجارية وسكنية وقاعة مناسبات ومحل تجاري بأرقى احياء الرياض. العقار الأول: قاعة مناسبات بحي الحزم مساحة 2702.5 م العقار الثاني: فيلا واستراحة سكنية بحي طويق مساحة 1050 م العقار الثالث: فيلا سكنية بحي ظهرة البديعة مساحة 400 م العقار الرابع: فيلا سكنية بحي العريجاء مساحة 400 م العقار الخامس: فيلا سكنية بحي العريجاء الأوسط مساحة 400 م العقار السادس: محل تجاري بحي البديعة مساحة 119.59 م العقار السابع: بيت سكني بحي الجرادية مساحة 167.95 م العقار الثامن: ارض سكنية بحي الجرادية مساحة: 458.07 م العقار التاسع: ارض سكنية تجارية بحي ضاحية نمار مساحة 2110.8 م العقار العاشر: ارض سكنية بحي ضاحية عريض مساحة 750 م العقار الحادي عشر: ارض سكنية بحي ضاحية عريض مساحة 750 م العقار الثاني عشر: ارض سكنية بحي ضاحية عريض مساحة 750 م العقار الثالث عشر: ارض سكنية بحي ضاحية عريض مساحة 750 م العقار الرابع عشر: ارض سكنية بحي ضاحية عريض مساحة 750 م العقار الخامس عشر: ارض سكنية بحي الشميسي مساحة 96.52 م
العقارات المعروضة بمزاد "غروب الرياض" تعتبر من أفضل الفرص العقارية المميزة والنادرة لمواقعها الاستراتيجية بأفضل الاحياء الرياض
وتدعوا الشركة كبار رجال المال والاعمال والمستثمرين للمشاركة في المزاد الاستثنائي الذي يعتبر فرص عقارية فريدة في موقعها وواعده لإطلاق المشاريع العقارية التجارية والسياحية والسكنية التي تدر عوائد استثمارية مستدامة..
كما ترحب شركة عقار 1 بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على – 920020562 – 0533463111