الدفاع المدني يواصل الكشف الوقائي بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة لسلامة زوار الحرمين

تواصل المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على مساكن المعتمرين ودور الإيواء في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، والتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة والحماية من الحريق خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز جانب السلامة الوقائية لهم.
وأكد الدفاع المدني، استمرار عمل مراكز وفرق الدعم والإسناد، وانتشار وحدات التدخل السريع ونقاط الإشراف الوقائي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، موضحًا أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لأمن وسلامة المعتمرين والزوار.