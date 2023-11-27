"جامعة الحدود الشمالية" تلغي نظام الفصول الثلاثة وتعود إلى "الفصلين"

صرّح بذلك وكيل الجامعة للدراسات مضيفًا أن المجلس قرر أيضًا الموافقة على القواعد التنفيذية لمكافآت التميز والمكافأة التشجيعية للبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والاطلاع على تقرير أعمال لجنة المراجعة للنصف الأول للعام المالي 2023م بجانب الموافقة على منح الدرجات العلمية (ماجستير - بكالوريوس) لعددٍ من طلاب وطالبات الجامعة، والموافقة على عددٍ من موضوعات الابتعاث لمنسوبي الجامعة من المعيدين والمحاضرين ابتعاث - تمديد بعثة - إنهاء بعثة، إحاطة مجلس الجامعة بموضوعات الابتعاث والتعيين التي وافق عليها رئيس الجامعة نيابة عن المجلس.