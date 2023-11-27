"جامعة الحدود الشمالية" تلغي نظام الفصول الثلاثة وتعود إلى "الفصلين"

وافقت جامعة الحدود الشمالية على تحويل نظام الدراسة فيها من نظام الفصول الثلاثة إلى نظام الفصلين الدراسيين، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445هـ الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الجامعة الدكتو أحمد بن علي الرميح نيابة عن وزير التعليم رئيس مجلس جامعة الحدود الشمالية.
صرّح بذلك وكيل الجامعة للدراسات مضيفًا أن المجلس قرر أيضًا الموافقة على القواعد التنفيذية لمكافآت التميز والمكافأة التشجيعية للبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والاطلاع على تقرير أعمال لجنة المراجعة للنصف الأول للعام المالي 2023م بجانب الموافقة على منح الدرجات العلمية (ماجستير - بكالوريوس) لعددٍ من طلاب وطالبات الجامعة، والموافقة على عددٍ من موضوعات الابتعاث لمنسوبي الجامعة من المعيدين والمحاضرين ابتعاث - تمديد بعثة - إنهاء بعثة، إحاطة مجلس الجامعة بموضوعات الابتعاث والتعيين التي وافق عليها رئيس الجامعة نيابة عن المجلس.
وكان عددٌ من الجامعات قد عادت إلى نظام الفصلين، ومنها: جامعات الملك عبدالعزيز والملك سعود والإمام عبدالرحمن بن فيصل والملك فيصل والملك خالد والقصيم والأميرة نورة وجدة وطيبة والجوف ونجران وتبوك وحفر الباطن، إضافة إلى جامعات شقراء والإسلامية والإلكترونية والمجمعة وبيشة والطائف وحائل.
وأجاز مجلس الوزراء في موافقته على التقويم الدراسي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية بالخارج، اختيار "نظام الفصول الدراسية" وفق ضوابط وشروط محددة أهمها التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها، كما أجاز لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.
وشملت الضوابط السماح بأن يسبق بدء الفصل الدراسي الأول -بما لا يزيد على ثلاثة أسابيع- فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما في حكمها؛ على ألا تؤثر على الحد الأدنى من الإجازة النظامية للهيئة التعليمية. وعليه فإن النظامين (الفصلين أو الـ3 فصول) كلها ملزمة بالتقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.