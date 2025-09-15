العصر الذكي السعودي .. رحلة تقنية نحو الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي

ولتعزيز هذا التوجه العالمي، شهد شهر مايو الماضي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة يرافقه أكثر من 100 رئيس تنفيذي من كبرى الشركات التقنية الرائدة، في حدث تاريخي عكس ثقة المجتمع الدولي في بيئة الاستثمار السعودية، ورسّخ مكانتها وجهة أولى للتحالفات التقنية العالمية. وأسفرت هذه الزيارة عن إطلاق شراكات واستثمارات نوعية تُسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي، معززةً الأثر الاقتصادي العالمي للمملكة ومكانتها محركًا رئيسيًا للتقنيات المتقدمة.