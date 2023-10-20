لا ليل كليل غزة المكلومة ولا نهار كنهارها.. "هكذا يفقد العالم إنسانيته"

وفي غزة يقوم الأطفال من نومهم ليجدوا أنه تم قصفهم وأنه لم يعد لا أب ولا أم. ومنهم الطفل عودة أبو بكر (12) عاماً الذي وصف اللحظات الأخيرة مع عائلته: " كنا نجلس مع أبي وأمي نتسامر ونضحك ولم نشعر بأن القصف سوف يصيبنا يوماً ما خلال الحرب. صباح أمس سمعنا صوت صواريخ ومن ثم كان هناك دخان كثيف وأشياء سقطت على جسدي، جاء أحدهم لانتشالي من تحت الأنقاض كنت مصاباً. سألت عن أبي وأمي قالوا لي وهم يبكون: "ذهبوا إلى مكان أفضل من هنا". منذ أمس وأنا أبكي بشدة أريد عائلتي اشتقت لهم كثيراً". هذه القصة تكررت كثيراً لمئات الأطفال في غزة.