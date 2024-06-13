الخرمة تكرم حفّاّظ القرآن الكريم.. 25 عامًا من الإرث وتخريج 14 خاتمًا

برعاية محافظ الخرمة، شاكر بن خالد بن لؤي الشريف، وبحضور وكيل المحافظة علي بن سعيد الزهراني أقامت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة حفلها السنوي بمناسبة مرور 25 عامًا والاحتفاء بتخرج 14 خاتمًا للقرآن الكريم.
استهل الحفل بتلاوة للقارئ الشيخ محمد البراك إمام الجامع الكبير في الكويت، بعد ذلك قدم رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن صالح الحجي كلمة تعريفية عن الجمعية وما تقدم في خدمة أهل القرآن والبرامج التعليمية المخصصة للأطفال وحلقات الإسناد وحلقات الجاليات وحلقات السجون.
كما تم تدشين تطبيق "يتلى"، وهو التطبيق الأول من نوعه، حيث يساهم التطبيق في تحفيز الطالب للتعلم عبر جوائز ونقاط محفزة للاستمرار في التعليم، ويقدم التطبيق التقارير اللازمة وتسميع التلاوة عن بعد.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الخاتمين والخاتمات، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والداعمين للجمعية، وقدم الدكتور عبدالله الحجي، رئيس مجلس الإدارة شكره للرعاة والداعمين ولكل من حضر وساهم في دعم الجمعية.