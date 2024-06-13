الخرمة تكرم حفّاّظ القرآن الكريم.. 25 عامًا من الإرث وتخريج 14 خاتمًا

كما تم تدشين تطبيق "يتلى"، وهو التطبيق الأول من نوعه، حيث يساهم التطبيق في تحفيز الطالب للتعلم عبر جوائز ونقاط محفزة للاستمرار في التعليم، ويقدم التطبيق التقارير اللازمة وتسميع التلاوة عن بعد.