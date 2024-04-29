"إعصارا أبها وأتلانتا".. هل يُولّد الاحترار العالمي "التورنيدو" بمنطقتنا؟ "المسند" يوضح

في محاولةٍ لمقارنة قوة وأثر إعصارَي أبها بالمملكة وأتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، قدّم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ تساؤلاً عن إمكانية مساهمة الاحترار العالمي في تولُّد أعاصير التورنيدو الضخمة والمدمّرة في منطقتنا، مقدماً إجابة.
وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أعاصير التورنيدو "الأعاصير القمعية" تتشكّل فوق البحر وفوق اليابس في منطقتنا، لكنها ضعيفة، ولله الحمد، ولم تظهر بقوة وعنف الوحوش التي تتشكّل في وسط وشرق وجنوب شرقي الولايات المتحدة.
وأدرج "المسند"؛ مقطعَيْن من أبها وأتلانتا، وقال: "أثر الاحترار العالمي المتنامي في العالم قد يُفاجئنا بظواهر جوية لم تكن مألوفة في منطقتنا، هذا والله أعلم".