"إعصارا أبها وأتلانتا".. هل يُولّد الاحترار العالمي "التورنيدو" بمنطقتنا؟ "المسند" يوضح

وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أعاصير التورنيدو "الأعاصير القمعية" تتشكّل فوق البحر وفوق اليابس في منطقتنا، لكنها ضعيفة، ولله الحمد، ولم تظهر بقوة وعنف الوحوش التي تتشكّل في وسط وشرق وجنوب شرقي الولايات المتحدة.