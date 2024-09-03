تفاعلًا مع "الأرصاد".. "المدني" يحذر من تقلبات جوية في 5 مناطق

جاء ذلك تفاعلًا مع إنذارات باللون الأحمر لـ"الأرصاد" بخصوص حالات مناخية على أجزاء من جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث شدد "المدني" على ضرورة الحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.