تفاعلًا مع "الأرصاد".. "المدني" يحذر من تقلبات جوية في 5 مناطق

تفاعل الدفاع المدني مع تنبيهات صادرة عن المركز الوطني للأرصاد، داعيًا إلى عدم الاقتراب من مجاري السيول وأماكن تجمع المياه في خمس مناطق.
وقال "المدني": يجب توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالات المناخية التي تشهدها أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
جاء ذلك تفاعلًا مع إنذارات باللون الأحمر لـ"الأرصاد" بخصوص حالات مناخية على أجزاء من جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث شدد "المدني" على ضرورة الحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.