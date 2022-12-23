سيول تاريخية في "وادي الفرع" تعزل القرى والجهات في المحافظة تستنفر

شهدت محافظة وادي الفرع، صباح اليوم، أمطارًا غزيرة، شملت معظم الأودية والشعاب، فيما سالت الأودية والشعاب؛ الأمر الذي أدّى إلى استنفار الجهات المعنية في المحافظة، كشرطة وادي الفرع، وفرق الدفاع المدني بالمحافظة، بعد أن طمرت السيول السدّ خلال الساعة الأولى من وصوله.
وأغلقت السيول التاريخية التي شهدتها المحافظة هذا اليوم، الطريق الرئيس لوادي الفرع، وأدّت إلى تكسيره في مواقع متعددة بالقرب من قرية المضيق، كما تسبّبت السيول في أضرار في الممتلكات، كالمركبات والمزارع وأعمدة الكهرباء واللوحات الإرشادية، ولا زالت السيول المنقولة في طريقها لمحافظة وادي الفرع.
واستنفرت الجهات المعنية في محافظة وادي الفرع؛ حيث تمركزت دوريات الشرطة على الطرق التي تم جريان السيول معها، وانتشرت فرق الدفاع المدني على الطرق والأودية.