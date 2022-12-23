سيول تاريخية في "وادي الفرع" تعزل القرى والجهات في المحافظة تستنفر

وأغلقت السيول التاريخية التي شهدتها المحافظة هذا اليوم، الطريق الرئيس لوادي الفرع، وأدّت إلى تكسيره في مواقع متعددة بالقرب من قرية المضيق، كما تسبّبت السيول في أضرار في الممتلكات، كالمركبات والمزارع وأعمدة الكهرباء واللوحات الإرشادية، ولا زالت السيول المنقولة في طريقها لمحافظة وادي الفرع.