صناعةً وتطويرًا وتكسبًا وهواية.. نساء الجوف يتوارثن حرفة "السدو"

وتضيف الحرفية في إنتاج الخيوط من مهنة الغزل نوف الشراري، أنها تدربت على هذه المهنة منذ ما يزيد على عشرة أعوام عن طريق والدتها الحرفية مَناحي بنت عوض، وبدأن منذ عدة أعوام بالتشارك في صناعة وإنتاج قطع السدو، مبينة أن الغزل يُعد أولى مراحل السدو وذلك عبر أداة الغزل التي تغزل الخيوط لتكون قابلة للحياكة في السدو وتلوينها بألوان مختلفة وتستخدم فيها صوف الماعز والإبل لإنتاج هذه الخيوط وتلوينها بألوان مختلفة.