"الداخلية" تستعرض مبادرة طريق مكة بمعرض لا حج بلا تصريح بمحطة قطار الحرمين السريع

وتهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن معرض الوزارة المتنقل (لا حج بلا تصريح) بمحافظة جدة، خلال الفترة من (25 من ذي العقدة 1445هـ) حتى (1 من ذي الحجة 1445هـ)، في محطة قطار الحرمين السريع.