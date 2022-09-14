"كاوست".. حاضنة سعودية جامعة للخبرات الدولية في ابتكارات الذكاء الاصطناعي

وعن دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة، يُجري الأستاذ المساعد في الهندسة الكيميائية في مركز الأغشية المتطورة والمواد المسامية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور غيورغي سيكيلي، أبحاثًا في مجال التصنيع المستدام تعتمد على إحصائية مثبتة؛ مفادها أن الصناعة القائمة على المواد الكيميائية تهدر فعليًّا أكثر من 50% من الطاقة لصناعة منتجاتها سواء كانت سلعة كيميائية أو بوليمر للهاتف المحمول أو مركبًا دوائيًّا دقيقًا، ويحدث معظم هذا الهدر في الطاقة خلال عمليات تنقية أو عزل الجزيء المطلوب من المزيج المعقد الذي أنتج فيه، ويمكن ملاحظة ذلك في تقنيات الفصل الصناعية التقليدية، مثل عملية التقطير الحراري كثيفة الاستهلاك للطاقة.