"ليدار للاستثمار" تفتتح مركز مبيعات مشروع "دار مكة"

وفي هذا السياق، أوضح سعود بن سلطان العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار للاستثمار" أن افتتاح مركز المبيعات يهدف إلى تمكين العملاء من الاطلاع المباشر على تفاصيل المشروع ومكوناته، والتعرّف على النماذج السكنية والمخططات وخيارات التمويل المتاحة، من خلال توفير تجربة متكاملة تسهّل على العملاء اتخاذ القرار، وتدعم جاهزية المشروع لتلبية متطلبات الأسر وفق معايير عمرانية وتصميمية عالية".