لماذا يجب علينا ارتداء الجوارب في المنزل؟.. خبراء يجيبون

قالت الدكتورة بريا بارثاساراثي، طبيبة الأقدام مع أخصائيي القدم والكاحل في منطقة وسط المحيط الأطلسي في سيلفر سبرينج بولاية ماريلاند، لمجلة "تايم": إن هناك "زيادة كبيرة" خلال السنوات القليلة الماضية في عدد الأشخاص الذين يعانون من آلام القدم، ويعود ذلك جزئيًّا إلى المشي حفاة في المنزل.