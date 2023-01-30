"العلا للتطوير" تطلق عملياتها التشغيلية لدعم العلا.. عبر التطوير العقاري وإدارة الأصول

وتتماشى استراتيجية الشركة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، التي تُسهم في توفير أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة؛ مما يعزز مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا كوجهة سياحية وثقافية رائدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.