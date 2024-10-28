المخالفات المالية تصل إلى 100 ألف ريال.. مُتحدِّث "العقار": التسجيل العيني للعقار إلزامي خلال 90 يومًا

ذكر تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، في مداخلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التسجيل العقاري سيكون إلزاميًّا خلال 90 يومًا، وفي حالة عدم التسجيل قد يترتب على التأخُّر مخالفات مالية متدرجة، قد تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك حسبما تراه لجنة النظر في المخالفات والبحث في سبب التأخُّر.
وقال: "أحيانًا قد يكون الشخص لم يصله الخبر بشكل واضح، أو كان مسافر، ولكن بمجرد العلم بالموضوع، ولم يسجل، سيكون قد ارتكب مخالفة، ولا بد أن يسعى للتسجيل بشكل سريع".
وأوضح أن كل مالك عقار تصل إليه رسائل للتسجيل. وفي حال كان العقار ملكًا للبنك يكون التسجيل من قِبل الشخص صاحب المنزل؛ لأن البنك مجرد ممول، والتسجيل ملزم لأي شخص لديه صك للمنزل.
وقال: "نرسل لمُلاك العقارات في كل حي عن طريق قواعد البيانات المتوافرة لدينا، ونضع في كل حي لوحات مكتوبًا عليها (سَجِّل عقارك الآن)، (هذه منطقة للتسجيل العقاري)، إضافة إلى الإعلام والتواصل بشكل مباشر".