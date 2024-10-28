المخالفات المالية تصل إلى 100 ألف ريال.. مُتحدِّث "العقار": التسجيل العيني للعقار إلزامي خلال 90 يومًا

ذكر تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، في مداخلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التسجيل العقاري سيكون إلزاميًّا خلال 90 يومًا، وفي حالة عدم التسجيل قد يترتب على التأخُّر مخالفات مالية متدرجة، قد تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك حسبما تراه لجنة النظر في المخالفات والبحث في سبب التأخُّر.