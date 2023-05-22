"وطن بلا مخدرات".. القضاء على الآفة من البداية وحماية للناشئة

وتقدم الحملة توعية عن تلك الأنواع، وأسباب الوقوع في فخ المخدرات، والتي تتمثل في أصدقاء السوء، والفراغ، والسفر إلى الخارج دون مراقبة من الأسرة، وضعف الوازع الديني، واضطرابات الشخصية، وكذلك حب الاستطلاع.