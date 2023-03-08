دعم وتمكين ومساندة.. المملكة تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة

ولا تزال "المرأة السعودية" تسهم بفعالية في دفع عجلة التنمية من خلال العمل التطوعي، فرؤية السعودية 2030 لم تغفل هذا الجانب؛ بل جعلته جانبًا مهمًّا في التطوير ينبع من إدراك عميق للقيادة الرشيدة بأهمية العمل التطوعي ودوره في بناء المستقبل، ووفّرت له مناخًا إيجابيًّا ليساعد على نموه، وصولًا بعدد المتطوعين من 11 ألف إلى مليون متطوع ومتطوعة عام 2030م.