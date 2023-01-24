متخصص في القانون لـ"سبق" يوضح آلية الإعفاء من رسوم العمالة.. ويؤكد: الدولة تدعم القطاع الخاص

وأشار ابن مسفر إلى أن هذا القرار له تأثير واضح في مكافحة التستر التجاري وأيضًا من الآثار الإيجابية التي تعمل على تعزيز ونمو المؤسسات الصغيرة والمنشآت الصغيرة التي تعد إحدى لبنات الاقتصاد الوطني، ومما لا شك فيه أن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دورًا كبيرًا في تفعيل الأنشطة التنموية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والناتج المحلي للدول، إضافة إلى خلق فرص وظيفية منتجة، وأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين، اهتمامًا كبيرًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وظهر ذلك جليًا خلال فترة الجائحة، من خلال المبادرات وحزمًا للتحفيز التي أطلقتها دعمًا للقطاع وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية للجائحة، حيث وصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطتها الاقتصادية.