التربوي الحمادي لـ"سبق": 10 ساعات تطوع لكل مرحلة تعليمية لغرس السلوك مبكرًا وتعزيز الأثر المجتمعي

وبيّن الحمادي أن تحويل التطوع إلى ممارسة فعلية يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا يُسهم في نشر الثقافة التطوعية وقياس أثرها الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، لافتًا إلى أن بعض المؤسسات والأفراد يتعاملون مع التطوع بوصفه متطلبًا تعليميًا أو وظيفيًا أكثر من كونه قيمة وسلوكًا، مما يضعف أثره الحقيقي. وقال: “التطوع الفعّال لا يُقاس بعدد الساعات، بل بتأثيره ونتائجه”، مشيرًا إلى أن منح مئات الساعات التطوعية دون أثر ملموس يفرغ العمل التطوعي من معناه، ويدعو إلى ضرورة وجود تقارير إنجاز فعلية تظهر أثر المتطوع والمؤسسة بدلاً من الاكتفاء بشواهد ورقية.