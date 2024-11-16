فتح باب الترشح على "جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع"

ولفت إلى أن الجائزة تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية لرؤية المملكة 2030م، من خلال تهيئة البيئات الراعية للأفراد والمؤسسات، نحو التميز والإبداع، وبناء مجتمع معرفي مبادر وطموح؛ مؤكدًا أنها أحدثت حراكًا ثقافيًّا وعلميًّا وإداريًّا مميزًا في منطقة الرياض.