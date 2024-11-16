فتح باب الترشح على "جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع"

أعلن الأمين العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتمیز والإبداع الدكتور نایف بن عابد الزارع، اليوم السبت، بدء التسجيل الإلكتروني للمشاركين في الدورة الثالثة من الجائزة لعام 1446هـ/ 2024- 2025م، عبر الموقع الرسمي للجائزة .
وقال "الزارع": تستهدف الجائزة في هذه الدورة عدة فروع، تشمل فرع التميز الطلابي، فئات: طالب الثانوي، الطالب الموهوب، والطالب الجامعي، مع تخصيص مسارات خاصة لطلاب المعاهد والكليات التقنية، والطلاب من ذوي الإعاقة.
أما فرع التميز الوظيفي، فيتضمن فئات: الأستاذ الجامعي، والمعلم، والموظف العسكري في إدارة مرور الرياض، والموظف الإداري في القطاعات التالية: (أمانة منطقة الرياض، وفرع وزارة الصحة بالمنطقة، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد).
وأشار "الزارع"، إلى أن الجائزة ستتوسع في دوراتها القادمة سنويًّا، لتشمل كل القطاعات الحكومية والخاصة؛ موضحًا أن آخر موعد لتقديم ملفات المشاركين من جميع الفئات، هو يوم 30 رجب 1446هـ.
ولفت إلى أن الجائزة تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية لرؤية المملكة 2030م، من خلال تهيئة البيئات الراعية للأفراد والمؤسسات، نحو التميز والإبداع، وبناء مجتمع معرفي مبادر وطموح؛ مؤكدًا أنها أحدثت حراكًا ثقافيًّا وعلميًّا وإداريًّا مميزًا في منطقة الرياض.