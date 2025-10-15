الملتقى الوطني للتميز المدرسي يطلق موجة جديدة من التنافسية في التعليم السعودي

ولم يكن الملتقى مجرد احتفاء بالمدارس المتميزة، بل منصة لتجسيد التحول نحو التنافسية الإيجابية، فمنذ إطلاق البرنامج الوطني للتقويم، دخلت المدارس السعودية مرحلة جديدة تتعامل فيها مع الجودة بوصفها مؤشرًا للريادة لا شعارًا للاحتفال، وتشير بيانات الهيئة إلى أن عملية التقويم شملت جميع مدارس المملكة في أكثر من 2200 مدينة وقرية وهجرة، ونُفذت خلالها قرابة مليون ونصف زيارة صفية ومقابلة في إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى التعليم في المملكة.