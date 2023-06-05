مدير تطوير الأعمال في قطاع المياه بـ"أكسيونا" عن تحلية المياه بالتناضح العكسي: البحر مصدر للأمل

وأضاف: البيانات تتحدث عن نفسها، فتشير إلى أن ست دول فقط تستحوذ على ما يقرب من 50% من موارد المياه في العالم وهذه الدول هي: البرازيل والولايات المتحدة وكندا وروسيا والهند والصين، وعلاوة على ذلك فنسبة 27% من هذه المياه متاحة في خمسة أنظمة نهرية فقط وهي: الأمازون والكونغو والغانج براهمابوترا والنهر الأصفر وأورينوكو، وبعيدًا عن هذه الوفرة الزائدة هناك العديد من مناطق الكوكب التي تعاني من شح مائي يُنذر بالخطر حيث تُستهلك المياه بمعدل أسرع من معدل تجددها.