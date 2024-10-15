أيقونة عقارية نادرة بمزاد أبراج معاد بمكة المكرمة

يطرح المزاد فرصة عقارية فريدة في موقع استثائي بمدينة مكة المكرمة بجوار الحرم المكي وهو عبارة عن 3 أبراج سكنية تجارية مطلة على حديقة المسفلة وعلى بعد 1.3 كيلو مترًا عن الحرم المكي، ممتدًا على طريق الهجرة بطول يتجاوز 80 مترًا، وبمساحة واسعة تتجاوز ثلاث آلاف مترًا مربعًا.