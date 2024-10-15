أيقونة عقارية نادرة بمزاد أبراج معاد بمكة المكرمة

تعلن شركة طيبة الخير للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ ، عن إقامة مزاد "أبراج معاد" حضوري/إلكتروني (مدمج) وذلك يوم الإثنين 28-10-2024 م حضوريًا في الساعة الرابعة عصرا بقاعة مكة الكبرى بمدينة مكة المكرمة و إلكترونيًا عبر منصة الدال للمزادات.
يطرح المزاد فرصة عقارية فريدة في موقع استثائي بمدينة مكة المكرمة بجوار الحرم المكي وهو عبارة عن 3 أبراج سكنية تجارية مطلة على حديقة المسفلة وعلى بعد 1.3 كيلو مترًا عن الحرم المكي، ممتدًا على طريق الهجرة بطول يتجاوز 80 مترًا، وبمساحة واسعة تتجاوز ثلاث آلاف مترًا مربعًا.
حيث يقع على أحد أهم الشوارع بمكة المكرمة شارع الهجرة وتحيط به أهم الطرق، منها: الدائري الثاني، وطريق ابراهيم الخليل، إضافة إلى وقوعه قُرب أهم المواقع المستهدفة بالتطوير الحكومي والمشاريع النوعية بمكة المكرمة مما يجعل العقار فرصة استثمارية وجهة استراتيجية مثالية.
ويعتبر المزاد فرصة مغرية للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة ، كما ترحب شركة طيبة الخير للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0547503444