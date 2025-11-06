أمير تبوك يثمّن حصول إمارة المنطقة على المركز الأول في "التحول الرقمي" للعام الرابع على التوالي

ثمّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي الحكومي لعام 2025م، وذلك للعام الرابع على التوالي.
ونوّه سموه بالتطور التقني الكبير الذي تشهده الإمارة في ظل الدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة – أيدها الله –، والمتابعة المباشرة من سمو وزير الداخلية، مؤكدًا أن هذا التميز يعكس حرص الدولة على تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الخدمات الرقمية لخدمة المواطن والمقيم بكفاءة عالية.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لوكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني على متابعته وإشرافه المباشر، الذي كان له الأثر الكبير فيما تحقق من إنجاز، كما قدّم سموه شكره لـ وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي على ما بذله من جهود لرفع مستوى الخدمات التقنية في الإمارة، ولـ فريق العمل بإدارة تقنية المعلومات على دورهم المتميز في تحقيق هذا النجاح.
وهنأ سموه جميع منسوبي إمارة منطقة تبوك على ما يقدمونه من جهود تسهم في خدمة المواطن والمقيم، حاثًّا إياهم على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات.
وفي ختام تصريحه، دعا سموه اللهَ تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.