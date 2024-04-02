تهيئة "2268" جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الفطر المبارك بمكة المكرمة

أعلنت وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة؛ جاهزيةَ "2268" جامعًا ومصلّى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، وذلك بعد استكمال كافة التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة، وتوفير وسائل السلامة، في إطار رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله ومرتاديها بما يمكنهم من الصلاة في أجواء تعبدية وبخشوع وسكينة.