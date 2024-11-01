كتاب لطبيب سعودي يعتمد مرجعاً علمياً للأطباء في مستشفيات كندا

قال الدكتور عبدالله الذيابي، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية المتقدمة بجامعة تورنتو بكندا، "أصدرت كتاباَ علمياً في مجال أمراض الجهاز الهضمي، تم اعتماده كمرجع أساسي في التدريب اليومي للأطباء المتدربين في مستشفيات كندا".
وتفصيلاً، قال الطبيب السعودي عبدالله الذيابي لـ"سبق": بفضل الله ومنته، أصدرت كتاباً علمياً رائداً في مجال أمراض الجهاز الهضمي للكبار، صُمم خصيصاً لدعم التعليم الطبي وتعزيز كفاءة الأطباء المتدربين في تخصصات الجهاز الهضمي، وطب الباطنية، وطب الأسرة.
وأضاف: "يوفّر الكتاب منهجاً عملياً وشاملاً يساعد الأطباء على التشخيص الدقيق والفعّال لحالات الجهاز الهضمي وأمراضه، مما يسهم في تقليل الأخطاء التشخيصية، ويحد من الأخطاء في التحاليل أو وصف الأدوية، وبالتالي تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى".
وتابع: "أنا كمؤلف رئيسي لهذا الكتاب، وبمشاركة 21 استشارياً متخصصاً، فقد حرصنا على تقديم تجاربنا العلمية والعملية؛ لتقديم محتوى دقيق وموثوق به، ومتطوّر، وتأكيداً على أهمية هذا الكتاب فقد اعتُمد كمرجع أساسي في التدريب اليومي للأطباء المتدربين في مستشفيات كندا، وتحديداً المستشفيات التابعة لجامعة تورنتو - التي تُعد من أبرز الجامعات في كندا، مما يبرز محتواه القيم في تحسين الممارسات الطبية عبر الأطلسي، ومستوى الثقة والاعتماد الممنوح له.
واختتم "الذيابي" بالقول: "لقد أُتيحت لنا الفرصة لتقديم هذا الكتاب في قسم الجهاز الهضمي بجامعة تورنتو، والمستشفيات الرئيسية بمدينة تورنتو، ولاقى استحساناً وتقديراً كبيرين، وأشاد المتخصصون بما يقدمه الكتاب من معلومات علمية حديثة، ومنهجية سهلة، تساعدهم في تحسين مهاراتهم المهنية، والتعامل بكفاءة مع التحديات السريرية اليومية في مجال أمراض الجهاز الهضمي".