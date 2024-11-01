كتاب لطبيب سعودي يعتمد مرجعاً علمياً للأطباء في مستشفيات كندا

وتابع: "أنا كمؤلف رئيسي لهذا الكتاب، وبمشاركة 21 استشارياً متخصصاً، فقد حرصنا على تقديم تجاربنا العلمية والعملية؛ لتقديم محتوى دقيق وموثوق به، ومتطوّر، وتأكيداً على أهمية هذا الكتاب فقد اعتُمد كمرجع أساسي في التدريب اليومي للأطباء المتدربين في مستشفيات كندا، وتحديداً المستشفيات التابعة لجامعة تورنتو - التي تُعد من أبرز الجامعات في كندا، مما يبرز محتواه القيم في تحسين الممارسات الطبية عبر الأطلسي، ومستوى الثقة والاعتماد الممنوح له.