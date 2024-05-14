"شؤون الحرمين": تطبيق "تنقل" يمكّن ضيوف الرحمن من حجز العربات الكهربائية

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لقاصدي المسجد الحرام الوصول إلى مواقع استلام وتسليم العربات الكهربائية بالاتجاه إلى مدخل جسر المروة (باب رقم ٢٥)، ومدخل سلم الأرقم (باب رقم ١٦)، ومدخل جسر أجياد (باب رقم ٥)، ومدخل جسر الشبيكة (باب رقم ٦٦)، كما يمكن للراغبين في خدمة العربات اليدوية التوجه إلى مدخل الساحة الشرقية باب السلام رقم ١٩، ومدخل الساحة الغربية جسر الشبيكة مقابل فندق دار التوحيد.