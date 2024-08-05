"التخصصات الصحية" تعلن بدء التقديم على "فني رعاية مرضى"

وأوضحت أن متطلبات التقديم الذي يستمر حتى 31 أغسطس الجاري، للسعوديين هي ألّا يكون المتقدم على رأس العمل، ويحمل شهادة البكالوريوس في تخصصات: الفيزياء، وعلم الأحياء، وعلم الأحياء الدقيقة، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والتقنية الحيوية، والعلوم الطبية الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم النبات، وعلم الحيوان، وأن يكون حاصلًا على درجة 52 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (ستيب).