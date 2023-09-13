سفير المملكة بطهران: علاقات البلدين ستكون قائمة على المصالح المشتركة والاحترام وحسن الجوار

وثمّن وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن وكالة "إرنا" للأنباء "الدور البناء الذي قامت به الصين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف العلاقات الثنائية بين طهران والرياض"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك انعكاس لهذا الاتفاق على كثير من الملفات، وشعور كثير من الدول بالفرحة؛ لأن أي اتفاق بين السعودية وإيران كدولتين جارتين مهمتين في المنطقة تعززان كل التعاون بينهما لجلب السلام وأمن المنطقة وتحقيق الرفاه لشعوبهما".