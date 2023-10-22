في الرياض والمدينة المنورة.. "منشآت" تنفذ فعاليات أسبوع التعليم

ويستضيف أسبوع التعليم إلى جانب مجلس وزير التعليم، المستشار والمشرف العام على مكتب وزير التعليم ورئيس لجنة الاستثمار والتعليم الخاص المهندس إياد القرعاوي، والمشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي عواطف الحارثي، والمشرف العام على الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم المهندس عبدالرحمن الهاجري، ومدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم الدكتورة حصة آل مشعان، ونائب المدير العام للتأهيل والتراخيص بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني محمد الشويعر، إضافة إلى نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله الكثيري، ورؤساء شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها، وعدد من مديري التعليم بمختلف مناطق المملكة؛ للحديث عن أهمية التعاون والتكامل بين قطاعات التعليم وريادة الأعمال وأبرز المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو منشآتهم في السوق.