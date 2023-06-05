سوق السيارات بالمملكة تستعد لاستقبال أومودا OMODA وجايكو JAECOO هذا العام

بعد الاستقبال الحافل والشعبية الكبيرة التي حَظِيَتا بها في الأسواق الأوروبية وفي المكسيك وأستراليا وجنوب إفريقيا؛ تستعد شركتا أومودا وجايكو الصينيتان لإطلاق سيارتيهما في المملكة وفي أكثر من 30 دولة أخرى في الربع الثالث من هذا العام 2023م.
تجدر الإشارة إلى أن الشركتين تخدمان حوالى 11.2 مليون مستهلك حول العالم؛ مما ساعدهما على تصدر قائمة الشركات المصدرة للسيارات في الصين. وتتمتع الشركتان بمكانة رفيعة وشعبية واسعة؛ خاصة بين المستهلكين الشباب ذوي الذائقة الرفيعة، الذين يتفهمون ويقدرون أهمية التجهيزات التقنية العالية في صناعة السيارات؛ الأمر الذي حفز الشركتين للسعي لتوفير ميزات الأناقة والرفاهية لمستخدمي السيارتين؛ بدلًا من استخدامهما لمجرد التنقل من مكان إلى مكان. وأكدت الشركتان استعدادهما الكامل لولوج السوق السعودية بتجهيز السيارتين تجهيزًا كاملًا، مستعينتين في ذلك بقدراتهما التقنية والبحثية العالية وخبراتهما الواسعة في تصنيع السيارات، وبصفة خاصة بعد أن نالت سيارات الدفع الرباعي التي عرضتها جايكو بمعرض شنغهاي للسيارات، وكذلك طراز "أومودا 5 إي في"من شركة أومودا، اهتمامًا كبيرًا من زوار المعرض.
وعوضًا عن الطريقة التقليدية التي تعتمد على الوكلاء في توزيع السيارات، اختارت الشركتان استراتيجية التسويق المباشر لعملائهما بالمملكة. ولتحقيق ذلك تعكف الشركتان حاليًا على إعداد مكتبهما الدولييْن في العاصمة الرياض؛ مما يعني أن مستوى الخدمات التي ستقدّمها الشركتان سيكون -في جميع جوانبه- أفضل بكثير مقارنة بالخدمات التي تقدّمها الشركات الأخرى؛ لأن وجود هذا المكتب سيتيح للعملاء إمكانية التواصل المباشر مع الشركة الرئيسية. يضاف إلى ذلك أن خدمات الصيانة، وغيرها من الخدمات، ستكون متاحة للعملاء تحت رقابة المكتب.
وفي مناطق المملكة الأخرى، سيكون لكل منطقة عدد قليل من التجار المختارين الذين سيتم مراقبتهم بواسطة مكتبي الشركتين في الرياض، وسيتم إنشاء صالات العرض والمرافق الأخرى بالتعاون معهم.