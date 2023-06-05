سوق السيارات بالمملكة تستعد لاستقبال أومودا OMODA وجايكو JAECOO هذا العام

تجدر الإشارة إلى أن الشركتين تخدمان حوالى 11.2 مليون مستهلك حول العالم؛ مما ساعدهما على تصدر قائمة الشركات المصدرة للسيارات في الصين. وتتمتع الشركتان بمكانة رفيعة وشعبية واسعة؛ خاصة بين المستهلكين الشباب ذوي الذائقة الرفيعة، الذين يتفهمون ويقدرون أهمية التجهيزات التقنية العالية في صناعة السيارات؛ الأمر الذي حفز الشركتين للسعي لتوفير ميزات الأناقة والرفاهية لمستخدمي السيارتين؛ بدلًا من استخدامهما لمجرد التنقل من مكان إلى مكان. وأكدت الشركتان استعدادهما الكامل لولوج السوق السعودية بتجهيز السيارتين تجهيزًا كاملًا، مستعينتين في ذلك بقدراتهما التقنية والبحثية العالية وخبراتهما الواسعة في تصنيع السيارات، وبصفة خاصة بعد أن نالت سيارات الدفع الرباعي التي عرضتها جايكو بمعرض شنغهاي للسيارات، وكذلك طراز "أومودا 5 إي في"من شركة أومودا، اهتمامًا كبيرًا من زوار المعرض.