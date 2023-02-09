لماذا "أبو خدين"؟ "بساتين المشمش بالطائف" تكتسي بأبيض "الفضيض"

وأوضح أن تفاوت درجات الملوحة في المياه تعطي منتجًا جيدًا، فكلما قلت درجة الملوحة "من 400 إلى 900 درجة" تعطي محصولًا وافرًا ونوعية جيدة، ويستمر الموسم كل عام من منتصف الشهر الخامس الميلادي وحتى نهاية الشهر السابع (مايو - يوليو) بواقع مدة تتراوح ما بين 40 إلى 45 يومًا في أغلب المواسم، وتنتشر مزارع هذه الفاكهة الموسمية في أغلب أودية الطائف.