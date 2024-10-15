"السعودية للاستثمار الجريء" تستثمر 15 مليون دولار في صندوق "فيجن فينتشرز"

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 15 مليون دولار في صندوق صقر2، وهو صندوق للاستثمار الجريء تديره شركة فيجن فينتشرز.
ويستثمر صندوق صقر2 بحجم مستهدف يبلغ 90 مليون دولار، في الشركات الناشئة في المراحل الأولية من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة ما قبل الجولة التمويلية "B"، مع اتباع نهج يشمل مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وصرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل كوشك بأن "الاستثمار في صندوق الاستثمار الجريء من فيجن فينتشرز هو جزء من برنامجنا للاستثمار في الصناديق بما يتماشى مع إستراتيجيتنا لتحفيز تأسيس صناديق تستثمر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية في مراحل نموها المختلفة، وتحفيز الصناديق الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيجن فينتشرز قيس العيسى: "إن التزام SVC المستمر تجاه صناديق الاستثمار الجريء لدينا يشكل امتيازًا بالنسبة لنا، ونحن فخورون بأن تكون SVC مستثمرًا رئيسيًا في صناديقنا مرة أخرى، مؤكدًا قدرة الشركة على تزويد المستثمرين بأداء وعوائد استثنائية تستمر في جذب المستثمرين جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الرئيسيين الاستثنائيين مثل SVC.