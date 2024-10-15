"السعودية للاستثمار الجريء" تستثمر 15 مليون دولار في صندوق "فيجن فينتشرز"

بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيجن فينتشرز قيس العيسى: "إن التزام SVC المستمر تجاه صناديق الاستثمار الجريء لدينا يشكل امتيازًا بالنسبة لنا، ونحن فخورون بأن تكون SVC مستثمرًا رئيسيًا في صناديقنا مرة أخرى، مؤكدًا قدرة الشركة على تزويد المستثمرين بأداء وعوائد استثنائية تستمر في جذب المستثمرين جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الرئيسيين الاستثنائيين مثل SVC.