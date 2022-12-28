دراسة حديثة تكشف أهمية إنشاء مركز للسياسات العامة وتدريب الموظفين على إدارة التغيير

وتوصلت الدراسة من خلال محاورها الأربعة إلى العديد من النتائج العامة، عبر مستويين: أولهما: خاص بمستوى توفر العوامل التي تؤثر على مرحلة تطبيق السياسات العامة في الوزارات السعودية؛ حيث توفرت بصفة عامة مقومات المحاور الثلاثة الرئيسية للدراسة (خصائص مشكلة السياسات العامة، وقدرة القانون أو التشريع على تشكيل وتحديد عملية تطبيق هذه السياسات، والعوامل غير المتعلقة بالقانون والمؤثرة على هذا التطبيق)؛ وهو ما يعكس وعي وإدراك نسبة كبيرة من هذه الوزارات المشاركة في مراحل تطبيق تلك السياسات.