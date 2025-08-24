"القصبي": تمكين الشباب في التجزئة.. وبيشة وعسير أمام فرص تحول كبيرة

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن العمل جارٍ على تمكين الشباب والشابات في قطاع التجزئة وتذليل العقبات التي تواجههم، بما يواكب التحول المتسارع نحو التجارة الإلكترونية.
وأوضح القصبي أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يستحدث مبادرات نوعية تسهم في مكافحة التستر، وفي الوقت ذاته تدعم أبناء وبنات الوطن لاقتحام مجالات الأعمال بثقة أكبر.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على إنشاء مدن صناعية في مختلف المناطق، لافتًا إلى أن محافظة بيشة تشهد تطورًا وتحولًا مهمًّا، داعيًا غرفة بيشة إلى المبادرة والرفع بالدراسات التي تخدم المحافظة وتعزز دورها التنموي.
وأضاف القصبي أن منطقة عسير تسير في الاتجاه الصحيح وفق استراتيجيتها الطموحة، وتمتلك كل مقومات النجاح، مؤكدًا على أهمية تفعيل دور الغرف التجارية والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات ذات الميزة النسبية، وذلك من خلال تعزيز جهود التسويق والترويج للمنطقة.