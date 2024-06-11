"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو الى الوقف الفوري والتام لإطلاق النار في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى بيوتهم، وضمان وصول المساعدات الانسانية بشكلٍ آمنٍ وفعّالٍ وكافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي في قطاع غزة.