"وقاء" يوقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتطوير الزراعة "استدامة"

وقّع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"؛ لدعم تطبيقات الإدارة المتكاملة للآفات النباتية.
وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" المهندس أيمن بن سعد الغامدي، والمدير العام للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصقير.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" م. أيمن الغامدي: إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من العوامل المشتركة التي تجمع الطرفين، وسعيًا لتطوير التعاون بين طرفي المذكرة، وتعضيدًا لخدمة المجتمع وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف "الغامدي"، أن المذكرة تتضمن تشكيل لجنة من الطرفين لتنفيذ مجالات التعاون، والتي من أهمها المشاركة في الأبحاث والدراسات والتجارب في مجال الإدارة المتكاملة للآفات النباتية بخاصة عنصر المكافحة الحيوية؛ لتعزيز استدامة الزراعة، وتبادل الخبرات بين المركزين، والمشاركة في أنشطة نشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وتوفير خدمات استشارية ودعم تقني؛ لتطوير وتنفيذ مجالات التعاون وتسخير الممكنات المتاحة.
يُذكر أن مركز "وقاء" يواصل توقيع الاتفاقيات؛ لتطوير العلاقة مع الجهات ذات المنفعة المتبادلة؛ تحقيقًا لأهداف المركز وتسهيل الصعوبات من خلال التواصل خلال المرحلة الانتقالية وضمانًا لاستدامة الأمن الغذائي.