"وقاء" يوقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتطوير الزراعة "استدامة"

وقال الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" م. أيمن الغامدي: إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من العوامل المشتركة التي تجمع الطرفين، وسعيًا لتطوير التعاون بين طرفي المذكرة، وتعضيدًا لخدمة المجتمع وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.