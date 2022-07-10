بالفيديو.. "آل الشيخ" يواسي والد شهيد بتقبيل يده تكريمًا لابنه الشهيد

جاء ذلك خلال لقائه ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والذي تنظمه الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، حيث التقى خلال اللقاء عددًا من الشخصيات البارزة, وأولياء أمور شهداء الواجب الذين استشهدوا في الحد الجنوبي وعددًا من المصابين، حيث نقل لهم سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، ودعائهم للحجاج بالقبول والتوفيق.