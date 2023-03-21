هيئة تطوير محمية الملك سلمان تختتم فعاليات "أسبوع البيئة"

‎واشتمل برنامج الفعاليات على عدة محاضرات توعوية في المدارس، بالتعاون مع وزارة التعليم، وندوات علمية لطلاب وطالبات الجامعات في كلٍّ من: الجوف، والحدود الشمالية، بمشاركة 1400 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية؛ بهدف رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة، فضلًا عن التعريف بالمحمية وخصائصها المميّزة، وكنوزها الطبيعية الفريدة، بالإضافة إلى ورش عمل لتأهيل المتطوّع البيئي، بالتعاون مع الغرفة التجارية بكلّ من منطقة الجوف والحدود الشمالية، ومبادرة تشجير لزراعة 8000 شتلة في موقعين على أراضي المحمية؛ وهما: وادي فجر في منطقة تبوك 5000 شتلة، وجبة في منطقة حائل 3000 شتلة، بمشاركة 600 متطوع من الجنسين، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية.