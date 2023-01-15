بعدما تجاوز جشع بعض تجارنا الحدود.. "الجميلي": هذا أفضل رد من المواطنين على التجار

ويرى"الجميلي" أن جشع بعض تجارنا قد تجاوز الحدود، ويقول: "الغريب أن فئة من (تجارنا) خاصة في قطاع المواد الغذائية أصبحوا يختلقون الأعذار من أجل زيادة الأسعار؛ وامتصاص المزيد من دماء المستهلكين؛ فسقوط (حبّات مطر) في (الهند)؛ سيكون ذريعة لارتفاع (الأرز) في ديارنا، وانتحار مجموعة من الأبقار في هولندا أو الدنمارك، قد يكون سبباً وجيهاً من أجله ترفع (بعض شركات الألبان) قيمة منتجاتها في بلادنا، وما هو أكثر غرابة أن الأسعار لا تعود إلى سابق عهدها بزوال أسباب ارتفاعها المعلنة؛ مما يؤكد أن جشع أولئك قد تجاوز الحدود واللامعقول!!".