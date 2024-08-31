إطلاق خدمة إيصال الشبكة الكهربائية في "نما" ضمن مسار القطاع الزراعي بـ"إزاحة الوقود السائل"

ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل الذي يهدف إلى إزاحة أكثر من مليون برميل مكافئ يوميًّا من الوقود السائل بحلول عام 2030؛ من خلال ثلاثة قطاعات رئيسة "المنافع، والصناعي، والزراعي"، أطلقت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة خدمةً إلكترونية تمكّن أصحاب المزارع المستهدفة من الدخول لمنصة الوزارة لتسجيل طلباتهم في خدمة إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازتهم الزراعية، وذلك ضمن مسار إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي في البرنامج، والذي يستهدف تمكين المزارع من الربط بالشبكة الكهربائية العامة والاستغناء عن استخدام الوقود السائل.