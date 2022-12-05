"الطاقة وصندوق التنمية الصناعية" يتبادلان وثائق اتفاقية لتمكين الشركات

وتشمل الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون بين الجهتين، منها دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتدريب الكفاءات البشرية وتنميتها في المجالات ذات العلاقة بقطاعات الطاقة، والقيام بالبحوث المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات، والاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية لدى الجهتين، لتنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، التي تُسهم في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة، وتُعزز إسهام القطاع الخاص في ذلك.