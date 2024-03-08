هل يشمل إيقاف الخدمات الحسابات البنكية والمنع من السفر؟.. هنا الإجابة
أكد حساب وزارة الداخلية على منصة "إكس" عدم شمول إيقاف الخدمات الحسابات البنكية، كما أنه لا يُعدُّ مانعًا من السفر، وذلك عقب إعلان بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات في الأول من شهر رمضان القادم.
وفي معرض إجابتها عن الأسئلة الأكثر تكرارًا في الآونة الأخيرة فيما يخص ما يشمله إيقاف الخدمات قالت "الداخلية": "إن إيقاف الخدمات لا يشمل الحسابات البنكية". كما أشارت إلى أنه لا يشمل المنع من السفر كذلك.
يُشار إلى أنه تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات يبدأ 1/ 9/ 1445هـ. ولا يترتب ضرر على الموقوفة خدماته، ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقِفة للخدمات؛ وذلك لحفظ الحقوق، ورفع مستوى الامتثال والالتزام.