"سباق درب العلا" يعود على مدار يومَيْن ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"

أعلنت "لحظات العلا" عودة سباق درب العلا يومَي 11 و12 يناير 2024؛ إذ يجتمع عشاق المغامرة والرياضيون من جميع المستويات في تحدٍّ شيِّق؛ لاختبار قوتهم البدنية ضمن مسارات مخصصة، تتناغم مع المحيط الطبيعي الساحر للعلا.
وتنطلق المنافسات في سباق درب العلا على مدار يومَين ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، الذي يمتد من 21 ديسمبر إلى 27 يناير 2024.
وتوفر النسخة الثانية من السباق فرصة مثالية للاستمتاع بتجربة مميزة مع مجموعة من المسارات المخصصة التي تناسب مختلف الأعمار والمستويات.
وتتنوع مسارات السباق لتشمل درب شرعان لمسافة 100 كيلومتر، ودرب الجحر لمسافة 50 كيلومترًا، ودرب جبل الفيل لمسافة 20 كيلومترًا، إضافة لدرب الواحة لمسافة 10 كيلومترات، وصولاً لسباق الأطفال لمسافة 1.4 كيلومتر؛ وهو ما يقدم تجربة مميزة، تلبي تطلعات الجميع.
وتعليقًا على هذا الموضوع قال رامي المعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "لا تقتصر أهمية سباق درب العلا هذا العام على كونه مجرد فعالية ترفيهية، بل يمثل نشاطًا فريدًا، يحتفي بالجمال الطبيعي للمنطقة، ويجسد طموحنا في تحويل العلا إلى وجهة رياضية رائدة مع أروع التجارب الترفيهية الهادفة".
وأضاف: "ندعو ضيوفنا الرياضيين من جميع الأعمار والمستويات لاكتشاف روعة العلا من خلال هذا التحدي البدني الرائع، والاستمتاع بتجربة استثنائية لا تُنسى".
ويتجاوز سباق درب العلا كونه مجرد اختبار للقدرة على التحمل والقوة البدنية؛ إذ يعتبر فرصة مثالية لاكتشاف سِحر العلا وتفاصيلها الرائعة عن كثب.
ويمكن للمشاركين الاستمتاع ببعض أروع المناظر الطبيعية الرائعة في هذه المنطقة التاريخية، بما في ذلك قاعة مرايا (أكبر مبنى عاكس في العالم)، وجبل الفيل الصخري المذهل، وموقع التراث العالمي لليونسكو في الحجر.
كما صُممت جميع مسارات السباق بعناية؛ لتمنح المشاركين تجربة غامرة، تجمع بين أجواء التحدي وجمال العلا الطبيعي الساحر.
ويتوقع المنظمون أن تستقطب هذه النسخة من السباق نحو 1.500 مشارك من العدائين المحترفين محليًّا وعالميًّا، فضلاً عن السياح.
كما تتضمن فعاليات نهاية الأسبوع مجموعة من الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك حفلة ترحيبية مميزة إلى جانب سباق الغروب الجماعي لمسافة 3 كيلومترات.
ويندرج سباق درب العلا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الذي يتضمن أيضًا احتفالات طنطورة، وعروض شرفات الجديدة، ومسرحية جميل وبثينة الموسيقية الرائعة، إلى جانب فعالية ليالي الشعراء، ومهرجان العلا للحمضيات.. وغيرها الكثير.
وتأتي استضافة سباق درب العلا بعد أشهُر من الاستضافة الناجحة للنسخة الأولى من سباق لهيب العلا في أغسطس.
ويجمع كلا السباقين بين الأجواء التنافسية والجمال الطبيعي للمنطقة، بما في ذلك الصحاري الرملية والواحات الخصبة والمساحات النابضة بالحياة.
وتدعم العلا جهود التنمية المستدامة، من خلال العروض الرياضية وتجارب المغامرات التي تقدمها؛ إذ استضافت كأس العلا للهجن، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، فضلاً عن جولة بلدة العلا القديمة، وغيرها من التجارب التي تمهد الطريق لمستقبل حافل بالتجارب الاستثنائية.