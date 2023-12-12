"سباق درب العلا" يعود على مدار يومَيْن ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"

وتعليقًا على هذا الموضوع قال رامي المعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "لا تقتصر أهمية سباق درب العلا هذا العام على كونه مجرد فعالية ترفيهية، بل يمثل نشاطًا فريدًا، يحتفي بالجمال الطبيعي للمنطقة، ويجسد طموحنا في تحويل العلا إلى وجهة رياضية رائدة مع أروع التجارب الترفيهية الهادفة".