"ذهب" البحث العلمي سعودي.. طلاب وطالبات المملكة يحصدون 27 جائزة في "آيسف 2024" الدولية

وفي المملكة، أصبحت مجالات البحث العلمي من أبرز المحاور التي تعول عليها رؤية 2030 لزيادة قدرتها التنافسية، ورفع تصنيفات جامعاتها ومعاهدها والمراكز البحثية، وعلى الرغم من حداثة عهد البحث العلمي السعودي إلا أنه خطا خلال السنوات القليلة الماضية خطوات مذهلة، وضعته في الصفوف الأمامية إقليمياً ودولياً، بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة، وبما بذلته القطاعات المعنية من مجهوداتٍ مكثّفة من أجل الرقي بالبحث العلمي وتحسين مستوياته لتقليص حجم الفجوة القائمة مع الدول المتقدمة، ولذلك تضافرت الجهود جميعها من أجل أن تواكب المملكة التقدُّم والتطوُّر في العالم.