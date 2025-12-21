ملتقى الأعمال السعودي الغيني يناقش تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها

وأشار إلى أن العلاقة بين البلدين هي علاقة تاريخية وتجمعهما روابط ثقافية وإنسانية قوية. وسيسهم هذا الملتقى الذي يحضره وفد رفيع من جمهورية غينيا، إضافة إلى نخبة من الشركات السعودية والغينية في إعادة صياغة مستقبل اقتصادي مشترك مبني على المصالح المتبادلة، والثقة، والاحترام، والرغبة في النجاح المشترك.