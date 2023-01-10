"إكسبو الحج": الإجراءات الإلكترونية خفضت إنهاء إجراءات القدوم إلى أقل من 3 دقائق

وتحدّث الدكتور عبدالفتاح مشاط عن إدخال التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة لضيف الرحمن وتسهيل رحلته، حيث ركز على برنامج المسار الإلكتروني الشامل، كما أشار لمبادرة طريق مكة التي حرصت على تقديم انطباع استباقي حتى قبل وصول الحاج بما ينعكس إيجابيًا على كامل رحلته، وأيضًا أشار للجهود المبذولة في صدد تحسين رحلة الحاج، حيث تقلصت مدة الانتظار في المطار عما كانت عليه في السابق لتصل لخمس ساعات عند القدوم إلى دقائق.